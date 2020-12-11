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Комплексы С-400 встанут на боевое дежурство в Самарской области в начале 2021 года

Андрей Аркадьев
13:51 11.12.2020
Военнослужащие уже приняли комплект ЗРС и в начале декабря успешно провели первые боевые стрельбы на полигоне Капустин Яр.
Комплексы С-400 встанут на боевое дежурство в Самарской области в начале 2021 года
© Фото: Минобороны России

Новейшие зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» заступят на боевое дежурство в Самарской области в начале следующего года. Об этом сообщил командующий войсками военного округа генерал-полковник Александр Лапин.

«В начале 2021 года на образцах новой техники С-400 на боевое дежурство заступит зенитный ракетный полк самарского региона», - сказал он.

Ранее сообщалось, что расчеты самарского полка прошли переподготовку в Учебном центре зенитных ракетных войск Военной академии воздушно-космической обороны в Ленинградской области.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - пять минут. Способен уничтожать баллистические ракеты. В 2015 году ЗРС были переброшены в Сирию для прикрытия авиабазы Хмеймим.

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