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На защите неба: кадры полета палубных истребителей Северного флота

Андрей Аркадьев
Елена Сивонен
11:33 01.12.2020
100-й отдельный корабельный истребительный авиационный полк отмечает пятилетний юбилей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Пять лет  назад в составе Морской авиации ВМФ России был сформирован 100-й отдельный корабельный истребительный авиационный полк. Первую юбилейную дату летчики отмечают за штурвалом.

Первым в свинцовое заполярное небо взмывает истребитель командира полка. «Делай, как я» - один из принципов обучения. На скорости 600-800 километров в час он выполняет фигуры высшего пилотажа.

Умение делать такие фигуры, как «мертвая петля», «бочка», «штопор» входит в программу подготовки морского летчика. Сегодня они тренируются на сверхмалых высотах, что важно для игры «в прятки» с противником. Это позволяет, огибая рельеф, оставаться невидимым для средств ПВО противника. Так достигается эффект внезапности.

Летчики-палубники по авиационным меркам выполняют наиболее сложные, напряженные и опасные полеты. На их подготовку отводится больше времени, чем в авиации берегового базирования. Тем более, что полеты в Заполярье – это что ни день, то сложные метеоусловия.

Корабельный истребительный авиаполк Северного флота – самый молодой в России. Сформированный пять лет назад, он продолжает историю и традиции исследовательско-инструкторского истребительного авиаполка Черноморского флота, которым с 1986 года в Крыму командовал легендарный летчик-палубник Герой России Тимур Апакидзе. После распада СССР командир с большей частью личного состава продолжил службу на Северном флоте, воспитав целую плеяду летчиков-асов.

Пока авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» в ремонте, нынешнее поколение летчиков оттачивают свое мастерство на учебно-тренировочном комплексе палубной авиации НИТКА в Крыму и на родном аэродроме Севевроморск-3. В их числе командир звена Алексей Апраксин. Быть там, на высоте – мечта детства. Он сегодня шутит, что эта любовь к небу взаимна. Главное – отдавать ему себя полностью.

«Мы должны быть готовы к выполнению любой задачи, поставленной перед нами. Начиная с дальнего воздушного боя, когда цели мы просто не видим, она очень далеко от нас находится. И когда уже мы с дальнего боя переходим в ближний маневренный бой. Тут уже играет роль не управляемое вооружение, а наша пушка, оружие ближнего боя. Где мы вот таким способом пытаемся победить, завоевать господство в воздухе», - сказал командир авиационного звена 100-го отдельного корабельного истребительного авиационного полка Северного флота Алексей Апраксин.

Летчики-палубники должны быть подготовлены к совершению взлетов и посадок на авианесущие корабли, прикрывая силы флота на любых театрах военных действий. На их вооружении МиГ-29К - один из лучших самолетов ближнего воздушного легиона. Маневренный, всепогодный истребитель может работать в любое время года, в любых широтах. Это еще одна важная составляющая защиты арктических рубежей.

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