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Евменов: около 70 кораблей и судов обеспечивают присутствие ВМФ РФ в различных районах Мирового океана

Кирилл Васин
01:10 11.12.2020
Главком подчеркнул, что ВМФ РФ может эффективно действовать в любых широтах.
Евменов: около 70 кораблей и судов обеспечивают присутствие ВМФ РФ в различных районах Мирового океана
© Фото: Минобороны России

Около 70 боевых кораблей и судов вспомогательного флота ВМФ РФ обеспечивают военно-морское присутствие в различных районах Мирового океана. Они готовы своевременно реагировать на изменение обстановки и решать различные задачи. Об этом рассказал главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов в интервью газете «Красная Звезда».

«Их задача – гарантировать недопущение угроз стране с этих направлений. Вот сейчас, пока мы с вами беседуем, в полигонах боевой подготовки и в различных районах Мирового океана находятся и выполняют поставленные перед ними задачи около 70 боевых кораблей и судов вспомогательного флота. Это силы Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии. Эту цифру мы, разумеется, способны менять, своевременно реагируя на изменение обстановки и сообразно изменениям сути текущих задач», - отметил Евменов.

Также он рассказал, каким для Военно-Морского флота России стал 2020 год. По словам Евменова, в уходящем году флот стабильно развивался по всем составляющим. Продолжилось оснащение подводной, надводной, береговой и авиационной компонент. Главком подчеркнул, что ВМФ РФ постоянно демонстрировал, что обладает океанским статусом, а также может эффективно действовать в любых широтах.

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