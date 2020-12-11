Стрельба по мишеням и прохождение препятствий: в ЮВО идет подготовка к «Танковому биатлону» АрМИ-2021

На полигонах Южного военного округа стартовала подготовка к отборочным этапам конкурса «Танковый биатлон» - одного из самых зрелищных конкурсов Армейских международных игр.

Механики-водители учатся проходить трассу с препятствиями. Важно не только быстро, но и правильно выполнять упражнения. Танкисты должны преодолеть такие преграды, как противотанковый ров, колейный мост, косогор, холм, минно-взрывные заграждения. Чтобы пройти противотанковый ров, необходимо рассчитать скорость так, чтобы не было отрыва от земли, при этом максимально быстро преодолеть препятствие. За каждую ошибку жюри дает штрафные баллы.

Кроме прохождения трассы нужно метко стрелять по мишеням, имитирующим танки и вертолеты противника. Цели находятся на удалении более двух километров. Задействованы танки Т-90 и Т-72Б3. Учения проходят на полигонах в Ростовской и Волгоградской областях, в Крыму, Дагестане, Чечне, Северной Осетии и Адыгее, а также на заграничных военных базах в Южной Осетии и Армении.