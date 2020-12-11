Действовать во всех широтах: Главнокомандующий ВМФ подвел итоги года

Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов дал большое интервью газете «Красная звезда».

Для начала были подведены итоги года.

«Он (2020 год. - Прим. ред.) для флота стал годом стабильного развития по всем составляющим. В соответствии с утверждёнными планами продолжился процесс оснащения подводной, надводной, береговой и авиационной компонент. В 2020 году силы ВМФ активно участвовали во всех плановых мероприятиях боевой подготовки, совершенствовали качественные параметры и мастерство в море, в небе и на берегу», - сказал «Красной звезде» Евменов.

Главком отдельно подчеркнул океанский статус Российского флота, отмечая, что он действует не только у родных берегов, но и во всех широтах. По словам Евменова, отличительная черта этого статуса - постоянное нахождение боевых кораблей и судов обеспечения в океанской и морских зонах. Задача в том, чтобы гарантировать недопущение угроз с этих направлений.

«Пока мы с вами беседуем, в полигонах боевой подготовки и в различных районах Мирового океана находятся и выполняют поставленные перед ними задачи около 70 боевых кораблей и судов вспомогательного флота. Это силы Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии», - отметил главком.

Рассказал адмирал и про боевую подготовку. Отметив, что большая часть усилий в 2020 году была направлена на повышение качества учебных мероприятий, адмирал упомянул и стремление обучать экипажи и соединения нестандартным способам ведения боя, в том числе и со взаимодействием с другими видами войск.

Главком озвучил показатели «наплаванности» - в 2020 году они составили 16544 суток. Было подготовлено более двух десятков корабельных тактических групп.

Среди учений Евменов особо отметил «Океанский щит - 2020», отметившийся широким размахом как в географическом смысле, так и в количестве задействованных флотов и соединений.

«В его динамике успешно отработаны совместные практические действия сил Черноморского, Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов, морской авиации ВМФ и авиации Воздушно-космических сил, в том числе дальней и военно-транспортной, подразделений Командования сил специальных операций. Практически одновременно оно проходило в акваториях 13 морей на трех стратегических направлениях. К выполнению задач привлекалось около 170 единиц вооружения и военной техники, в том числе надводные корабли всех классов и суда вспомогательного флота, атомные и дизель-электрические подводные лодки», - подчеркнул адмирал.

Также в списке учений он упомянул подготовку и проведение комплексного учения по специальным видам обеспечения Военно-морского флота, а также участие в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020».

«Участие ВМФ в нём (учении "Кавказ-2020". - Прим. ред.) стало для военных моряков серьезным и ответственным экзаменом. Задачи, поставленные силам Черноморского флота и Каспийской флотилии в ходе этого учения, были выполнены профессионально. Всего привлекалось около 90 кораблей и судов обеспечения, 36 летательных аппаратов, около 900 единиц техники и более 14 тысяч военнослужащих. Было проведено свыше 430 различных мероприятия боевой подготовки, в том числе более 170 боевых упражнений с практическим применением оружия. Особенностью участия Каспийской флотилии в СКШУ "Кавказ-2020" стало проведение первого российско-иранского военно-морского учения», - отметил главнокомандующий флотом.

Упомянул главком и о важном для флота событии - Главном военно-морском параде в акватории Невы. А также во «флотских» конкурсах АрМИ («Морской десант», «Глубина», «Кубок моря»), где команды России заняли первые места, показав отличную выучку и мастерство.

Адмирал отметил необходимость и показательность внезапных, внеплановых, учений.

«Показательным примером, характеризующим качество боевой подготовки Военно-морского флота в 2020 году, считаю внезапно проведённое учение с силами Северного и Черноморского флотов в акватории Черного моря. При минимальном времени на подготовку и слаживание в сложных гидрометеоусловиях силы показали высокую готовность к выполнению задач по предназначению. Всего в ходе учения в ограниченном районе и в условиях скоротечного морского боя выполнено более 90 боевых упражнений, из них с применением практического оружия - 58», - рассказал «Красной звезде» Евменов.

Адмирал подчеркнул, что ВМФ России - один из самых активно развивающихся флотов мира. В 2020-м, например, было построено порядка 40 боевых кораблей, подводных лодок, катеров и судов обеспечения.

За декабрь, по словам главкома, в состав флота войдут большой десантный корабль «Петр Моргунов», корвет «Алдар Цыденжапов», корабль противоминной обороны «Яков Баляев». Планируется и приём в боевой состав корвета «Гремящий». В процессе серийного строительства находятся ракетные подводных крейсера стратегического назначения «Борей-А», а также многоцелевые атомных подлодки «Ясень-М», фрегаты, корветы и малые ракетные корабли. Также строятся дизель-электрические подлодки проекта 636.3 для Тихоокеанского флота.

Не мог Евменов избежать и темы Арктики. Отметив высокую эффективность уже работающих на Севере новых ледоколов и кораблей ледового класса, он рассказал и про то, что строится, и войдет в состав флота в ближайшие годы.

«В настоящее время на предприятии «Адмиралтейские верфи» ведется строительство универсального патрульного корабля арктической зоны "Иван Папанин", а строящийся в Санкт-Петербурге на предприятии «Судостроительная фирма "Алмаз"» ледокол проекта 21 180М "Евпатий Коловрат" войдет в состав Военно-морского флота в 2022 году. При проектировании и строительстве этих кораблей внедрен целый ряд отечественных инновационных решений», - заметил главком.

Адмирал рассказал и про морскую пехоту. В 2020 году за плечами подразделений морпехов осталось почти 2500 мероприятий боевой подготовки, в то числе и во взаимодействии с другими видами войск. Было отмечено, что морскую пехоту будут активно оснащать новейшими образцами техники и вооружения, не забывая и о новых десантно-высадочных средствах.

«Для морской пехоты ведётся разработка новейших комплексов связи и разведки для действий на тактическом уровне. Активно идет процесс создания дополнительных подразделений боевого и всестороннего обеспечения. Это подразделения РЭБ, БпЛА, а также танковые подразделения», - подчеркнул Евменов.

Рассказал главком и про подготовку морской авиации. По его словам, есколько дней назад был открыт учебно-тренировочный комплекс в городе Ейске. Эффективно готовить специалистов летного и инженерно-технического состава истребительной, противолодочной и палубной авиации ВМФ поможет новейшая система тренажеров и агрегатов. К примеру, в комплексе есть динамические тренажеры вертолетов Ка-27М, Ка-29 и Ка52К, и комплексный тренажер многоцелевого истребителя Су-30СМ.