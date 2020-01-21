День инженерных войск в России: видеопоздравление от Минобороны

Минобороны опубликовало видео, в котором поздравило инженерные войска с профессиональным праздником. Самому технологичному роду войск ВС РФ 21 января исполняется 319 лет.

На кадрах запечатлены эпизоды насыщенной, богатой интересными задачами службы военных инженеров: специалистов минно-розыскной службы, понтонеров, специалистов по заграждению и маскировке, штурмовиков, техников.

«Без нас никто» - с этих слов продолжается текстовая часть поздравления Министерства обороны.

«Значимость инженерных войск трудно переоценить. И речь идет не только о боеспособности армии, но и об обеспечении мира и безопасности. За плечами российских военных инженеров десятки миссий по гуманитарному разминированию, тысячи людей, спасенных во время природных катаклизмов, и широкая известность далеко за пределами страны», - сказано в сообщении под видео.

Например, с 5 по 27 июля 2019 года группировкой войск, куда входили и подразделения инженерных войск Вооруженных Сил РФ, выполняли работы в городе Тулуне и населенных пунктах Тулунского района. Также российские военные инженеры с октября 2019-го по март 2020 года содействуют лаосской стороне в разминировании территории Лаосской Народно-Демократической Республики.