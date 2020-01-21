«Без нас никто»: военные инженеры отмечают профессиональный праздник

Самый технологичный род войск Вооруженных сил Российской Федерации - военные инженеры - празднует 319-летие. Это профессиональный праздник для специалистов минно-розыскной службы, понтонеров, специалистов по заграждению и маскировке, штурмовиков, техников и не только.

«Значимость инженерных войск трудно переоценить. И речь идет не только о боеспособности армии, но и об обеспечении мира и безопасности. За плечами российских военных инженеров десятки миссий по гуманитарному разминированию, тысячи людей, спасенных во время природных катаклизмов, и широкая известность далеко за пределами страны», - подчеркнули в Минобороны РФ.

Исполняющий обязанности министра обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем инженерных войск.

В праздничном приказе генерал армии отметил, что на протяжении своей славной истории военные инженеры с честью выполняют служебный долг, являются достойным примером мужества, самоотверженности и преданности Родине.

Шойгу отметил высокое мастерство и выучку российских специалистов, которые они продемонстрировали при разминировании территорий в Сирийской Арабской Республике и Лаосской Народно-Демократической Республике.

В преддверии Дня инженерных войск их начальник Юрий Ставицкий рассказал об уникальной разноплановости задач, поставках вооружений, а также о подготовке к форуму «Армия-2020».