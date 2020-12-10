Обмен опытом: стартовали совместные учения спецназа ЦВО РФ и ВС Узбекистана

На полигоне «Термез» стартовали совместные тактико-специальные учения подразделений специального назначения ЦВО и Республики Узбекистан. В торжественной церемонии открытия приняли участие военнослужащие двух стран.

Всего в учениях будет задействовано около 200 военнослужащих, сотрудники силовых ведомств Узбекистана и около 20 единиц военной и специальной техники. В частности, в мероприятиях поучаствуют четыре транспортно-боевые вертолета Ми-8 и беспилотные летательные аппараты.

В ходе активной фазы военнослужащие России и Узбекистана проведут совместную операцию по захвату в плен главаря условного незаконного вооруженного формирования, а также по зачистке захваченного боевиками населенного пункта.

Одной из главных задач совместного учения является укрепление и развитие военного сотрудничества между вооруженными силами двух стран, а также обмен опытом в проведении специальных операции. Совместное учение завершится 12 декабря на полигоне «Термез» в Республике Узбекистан.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры со своим коллегой из Узбекистана. В ходе беседы министры обсудили широкий спектр вопросов, касающихся военного и военно-технического сотрудничества.