Минобороны РФ запустило мультимедийный раздел о военном строительстве

Министерство обороны России запустило специальный мультимедийный интерактивный раздел, посвященный строительству социально значимых объектов.

«На сайте российского военного ведомства опубликован специальный раздел, рассказывающий о ходе выполнения военными специалистами поручений Президента Российской Федерации- Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации», - сказано в сообщении МО.

Раздел состоит из видео- и фотоотчетов о ходе реализации работ и их завершении. В основу легла интерактивная масштабируемая карта России, на которой нанесены кликабельные маркеры всех объектов, возводимых Минобороны в рамках выполнения поручений Владимира Путина.

«В разделе представлена информация о построенных и строящихся многофункциональных медицинских центрах. Мультимедийная информация, опубликованная на сайте военного ведомства, рассказывает и о выполнении очередного поручения Президента России – об участии военных в проекте по обеспечению водой Севастополя», - сообщили в Минобороны.

Кроме того, в разделе есть базовая информация о продолжающихся работах по возведению учебных заведений: школ для одаренных детей, кадетских корпусов и суворовских училищ.

Отмечается, что за последние годы военные строители возвели довузовские образовательные учреждения Минобороны России в Туле и Твери, Петрозаводске и Мурманске, Перми и Владикавказе, Кемерове и Калининграде.

«Их аудитории оборудованы по последнему слову техники, а места для проживания, отдыха и занятий спортом воспитанников максимально комфортны и функциональны. Кроме того, в данный момент ведется строительство суворовского училища в Иркутске», - рассказали в ведомстве.

Также представлены мультимедийные материалы о создании объектов социальной инфраструктуры для военнослужащих, гражданского персонала Минобороны России и членов их семей. На особом контроле у руководства военного ведомства - возведение жилых домов, общежитий, детских садов, котельных, спортивных объектов, медицинских и культурно-досуговых учреждений, а также работы по реконструкции инженерных сетей и автомобильных дорог.

«Так, на территории Республики Дагестан осуществляется реализация федеральной программы «Развитие образования» и национального проекта «Демография» по строительству 73 социальных объектов. В том числе 57 детских садов, и 16 общеобразовательных учебных заведений», - сообщили в Минобороны.

Кроме того, ведомство ведет строительство и реконструкцию объектов специального, мобилизационного и производственного назначения, обеспечивающих оборону и безопасность государства, предприятий и организаций ядерного комплекса, космодромов, а также других критически важных для государства объектов и автомобильных дорог оборонного значения.

Раздел будет наполняться актуальной информацией в онлайн-режиме.