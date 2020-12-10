Командный состав авиабазы Кант в Киргизии выполнил полеты на Су-25 на малых высотах

Командный состав авиационной базы Кант, дислоцированной в Республике Киргизия, в рамках командирских полетов, которые открыли новый учебный период, отработал элементы пилотирования штурмовиков Су-25 на малых и предельно малых высотах.

В ходе полетной программы за штурвалами Су-25 находились летчики-инструкторы из числа командного состава объединенной российской военной базы Кант. Экипажи штурмовиков выполнили программу полетов на малых и предельно малых высотах, не превышающих 1 000 метров, отработали поиск и заход на наземные цели, скрытые в горных ущельях.

Основная задача командирских полетов – выработка единой методики подготовки личного состава для повышения классной квалификации летного состава и постановки в строй молодых пилотов. В рамках программы командирских полетов летчики отработали навыки пилотирования на высотах от 50 до 6 000 метров, а также взлет и заход на посадку по приборам с применением посадочных систем в условиях горной местности. В командирских полетах было задействовано шесть штурмовиков Су-25 и около 100 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, а также группы управления и обеспечения полетов.