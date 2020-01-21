Скорость и мобильность: военные инженеры показали возможности своей техники под Волгоградом

Военнослужащие Межвидового регионального учебного центра (МРУЦ) инженерных войск в Волгоградской области, в рамках профессионального праздника показали новые тренажеры и способы выполнения учебно-боевых задач, которые используют при подготовке младших специалистов инженерных войск на территории Южного военного округа.

«Инженеры продемонстрировали мобильность и возможности плавающего транспортного средства при необходимости форсирования колесной техники водной преграды», - заявили в пресс-службе ЮВО.

Данный транспортер предназначен для переправы через водные преграды различной техники: автомобилей, буксируемой артиллерии, бронетранспортеров и боевых машин пехоты. Также плавающие транспортеры можно использовать при проведении спасательных операций во время стихийных бедствий, например, при разливе рек. Экипаж машины состоит из двух человек. В качестве вооружения используется дистанционно управляемый крупнокалиберный 12,7-мм пулемет.

«Экипажи путепрокладчиков БАТ-2, показали элементы подготовки к конкурсу «Инженерная формула», пройдя некоторые препятствия на трассе длиной в 4 км, а также разбор условного завала», - добавили в ЮВО.

Путепрокладчик БАТ-2 предназначен для выполнения работ по прокладке колонных путей, подготовке и содержанию дорог, в том числе прокладке путей по косогорам, отрывке кюветов, очистке дорог и колонных путей от снега, кустарника, различных обломков и предметов, препятствующих движению, оборудованию съездов в обрывах и крутых местах, засыпке противотанковых рвов, воронок, траншей, канав, рыхление мерзлых грунтов, грузоподъемных работ.

Проведены практические спуски молодых военных водолазов в специально оборудованном бассейне на глубину до 5 м в различных видах водолазного снаряжения, в том числе «СЛВИ-15» для отработки нормативов по водолазной подготовке, инженерно-технических специальных и инженерно-разведывательных водолазных работ.

Также в МРУЦ поступил новейший тренажерный комплекс БАТ-2, который позволяет отработать весь практический спектр задач по перемещению грунта при устройстве переходов через овраги и рвы, устройство спусков к переправам, расчистки маршрута движения от кустарников, деревьев, пней, снега и камней, устройство проходов в завалах, в лесу и населенных пунктах, укладки блоков дорожно-мостовых конструкций; отрывание котлованов при самоокапывании, устройство проходов на местности, зараженной радиоактивными веществами, а также отработку упражнений согласно нормативам.

«Кабина тренажера в точности повторяет расположение приборов, узлов и агрегатов БАТ-3, что позволяет обучающему приобрести дополнительные навыки в управлении катера», - добавили в Южном военном округе.

На экранах оператора тренажера, отображаются все действия обучаемого, при необходимости оператор может изменить погодные условия, такие как скорость ветра, температуру окружающей среды.

В данный момент тренажер введен в эксплуатацию и военнослужащие приступили к занятиям.