В ЦВО завершился начальный этап вакцинации от коронавируса

В Центральном военном округе завершился начальный этап вакцинации от коронавирусной инфекции. В нем на добровольной основе приняли участие тысяча военнослужащих.

В первую очередь вакцину получили военные медицинские работники, которые непосредственно участвуют в диагностике и лечении больных COVID-19. Также были привиты военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей в Екатеринбургском и Чебаркульском гарнизонах.

Вакцинацию вторым компонентом препарата планируется завершить до 30 декабря. В ближайшее время в Центральный военный округ ожидается поставка еще 9 тысяч доз вакцины.

Ранее сообщалось, что из всех доз препарата против коронавируса, доставленных в округ, 150 были направлены в уральскую танковую дивизию в Челябинскую область. Там препарат получили военнослужащие медицинского батальона, а также командный состав дивизии.