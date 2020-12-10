Командующий Северным флотом РФ повышен до адмирала
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении нескольким десяткам военнослужащих и сотрудников силовых ведомств званий высших офицеров, а также специальных званий высшего начальствующего состава.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Командующему Северным флотом Александру Моисееву присвоено звание адмирала. Указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Александр Моисеев имеет большой руководящий опыт. В ноябре 2017 года был назначен заместителем начальника Генштаба РФ, в июне 2018 года стал командующим Черноморским флотом РФ. В мае 2019 года взамен Николая Евменова, назначенного главкомом ВМФ РФ, командование над Северным флотом принял вице-адмирал Александр Моисеев.
Северный флот - оперативно-стратегическое объединение Военно-морского флота России, защищающее национальные интересы России в Арктике и других районах Мирового океана.