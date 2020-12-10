За прошедшие сутки российские миротворцы обеспечили возвращение в Нагорный Карабах 649 беженцев

Российские миротворцы продолжают выполнять задачи на территории Нагорного Карабаха.

Круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня ведется на 23 наблюдательных пунктах.

Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения.

За прошедшие сутки российские миротворцы обеспечили безопасное возвращение в Нагорный Карабах 649 беженцев. Всего с 14 ноября вернулось 36 657 человек.

За сутки очищено девять гектаров территории, километр дорог и 15 зданий. Всего в ходе разминирования в Нагорном Карабахе очищены 80,07 гектара территории, 24,8 километра дорог, 168 домостроений и щесть социально значимых объектов. Обнаружено и обезврежено 4 577 взрывоопасных предметов.

Восстанавливается и электроснабжение. За сутки восстановлено 2 опоры, 1 километр линий электропередач и 1,2 километра дублирующего участка газопровода в районе населенного пункта Лысогорский.

Российские миротворцы совместно с Международным Комитетом Красного Креста и МЧС Нагорного Карабаха продолжают поиск и передачу тел погибших в ходе боевых действий.

Российская выездная врачебная бригада в населенном пункте Шош (15 километров от Степанакерта) оказала амбулаторно-поликлиническую помощь 31 местному жителю, в том числе и пяти детям. Всего российские военные медики оказали помощь 399 жителям Нагорного Карабаха. Среди них и 46 детей.

Для предотвращения возможных инцидентов миротворцы поддерживают непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Армении и Азербайджана.