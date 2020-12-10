Новейший корвет «Гремящий» сбил крылатую ракету «противника» над Балтикой

Экипаж новейшего корвета проекта 20385 «Гремящий» успешно выполнил ракетную и артиллерийскую стрельбы по ракете-мишени в ходе госиспытаний, сообщает Минобороны России.

Стрельбы проводились в морском полигоне Балтийского флота зенитным ракетным комплексом морского базирования «Редут», артиллерийскими установками АК-190 и АК-63. Была успешно поражена мишень, имитирующая противокорабельную крылатую ракету.

«В качестве мишени была использована противокорабельная крылатая ракета, выпущенная с ракетного катера Балтийского флота " Р-257", - говорится в сообщении.

Запущенные с корвета зенитные ракеты и плотный артиллерийский огонь успешно поразили назначенную цель. Стрельба проводилась в условиях сложной помеховой обстановки, условный противник применял средства радиоэлектронного противодействия.

Проект корвета 20385 разработан ЦМКБ «Алмаз». «Гремящий» является головным в серии. Был заложен на стапеле судостроительного предприятия «Северная верфь» 1 февраля 2012 года. Спущен на воду 30 июня 2017 года. Водоизмещение корвета составляет до 2200 тонн, длина - 104,5 метра, ширина - 13 метров, а скорость - 27 узлов.

На вооружении у «Гремящего» имеются 100-мм артиллерийская установка А-190-01, два 30-мм зенитных автомата АК-630М и комплекс «Пакет-НК». Помимо этого корвет оснащен УРК «Калибр-НК» с ПУ на 8 ячеек, ЗРК «Редут» с ЗУР 9М96 и 9М100.