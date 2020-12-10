Подведены итоги фестиваля «Катюша - 2020»

В Центральном Доме Российской Армии в онлайн-режиме подведены итоги 15-го Всероссийского фестиваля народного творчества воинов Вооруженных Сил, других силовых структур, ветеранов войны и военной службы, членов их семей «Катюша - 2020».

Традиционный популярный праздник песни, ежегодно собирающий сотни талантов со всех уголков России, не удалось провести масштабно. Виной всему - COVID-19. Поэтому было принято решение: перевести проведение всех этапов конкурсного состязания в онлайн-режим.

После первого этапа фестиваля, который проходил в Вооруженных силах РФ, лучшие по его итогам конкурсанты – а их более 120 – представили музыкальные номера на втором этапе. Он прошел в Центрального Доме Российской Армии.

Фестиваль проводился в 7 номинациях: «Лучший вокально-инструментальный ансамбль», «Лучший вокальный ансамбль», «Лучшее исполнение песен профессиональных авторов», «Лучшая авторская песня», «Лучшая хореографическая композиция», «Боевая подруга гармонь» и для исполнителей из стран СНГ «Виват, Победа!».

Участники, представляющие практически все регионы страны от Севастополя до Камчатского края, постарались на славу – видеоролики с конкурсными номерами впечатлили, а некоторые даже восхитили членов жюри во главе с директором Департамента культуры Минобороны России Владимиром Буздыганом.

В номинации «Лучшая авторская песня» порадовал десантник из Южного военного округа, старшина Александр Сергеев, временно руководящий клубом воинской части. В сопровождении группы «Штурм» он исполнил полную романтики песню «Дорога в облака» и композицию, содержащую монолог фронтовика «Рассказ ветерана». И заслуженно стал победителем.

Творческий коллектив «Северное сияние», представляющий Северный флот, с песней «Северный край» первенствовал в номинации «Лучший вокальный ансамбль».

Не было равных концертному ансамблю Войск и Сил на Северо-Востоке России «Адмиральский час», представляющему Тихоокеанский флот и город Петропавловск-Камчатский, в номинации «Лучший вокально-инструментальный ансамбль».

В номинации «Лучшее исполнение песен профессиональных авторов» с песней «Моя Вселенная» подкупил дуэт майора Александра Елизарова и младшего сержанта Екатерины Елизаровой из ВУНЦ ВВС «Военно-воздушной академия имени Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина» (г.Сызрань Самарской области).

Хореографическая композиция «Майский вальс» в исполнении ансамбля эстрадного танца «Пульс» из Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» решила исход конкурсной борьбы в своей номинации.

А в номинации «Боевая подруга – гармонь» жюри решило не определять победителя, присудив третье место прапорщику Юрию Буленко из воинской части 12 Главного управления Минобороны России и дуэту баянистов «Ан-124 представляющему подмосковную воинскую часть ВКС.

Наконец, в номинации «Виват, Победа!» восторженно были встречены выступления концертной группы ВВС и войск ПВО вооруженных сил Республики Беларусь (3 место), вокальной группы из Республики Казахстан (2 место) и победителей – солистов Центрального ансамбля Национального военно-патриотического центра вооруженных сил Республики Казахстан.

Церемонию подведения итогов фестиваля «Катюша-2020» вели руководитель концертного ансамбля ЦДРА Ксения Белова и солист ансамбля Сергей Гринчук.