Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» вернулся в Североморск из Средиземного моря

БПК «Вице-адмирал Кулаков» завершил дальний поход, прибыв в главную базу Северного флота - город Североморск. Вернулся он не один, а в компании среднего морского танкера «Академик Пашин» и спасательного буксирного судна «Алтай».

Дальний поход «Кулакова» занял более пяти месяцев. Вначале он принял участие в Главном военно-морском параде на Кронштадтском рейде, а после в межфлотском учении на Балтике и в Северном море.

С августа по ноябрь корабль действовал в Средиземном море. В нем он провел более десятка учений противолодочного характера, некоторые из них вместе с другими кораблями ВМФ РФ.

Вернувшись из Средиземного моря, североморцы отработали поставленные задачи в Северном море и в Атлантике.

На завершающем этапе в Норвежском и Баренцевом морях БПК отработал попутный поиск подводных лодок с применением гидроакустики.

Вернувшихся моряков поздравил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев. Он отметил, что БПК «Вице-адмирал Кулаков» - один из активнейших участников дальних походов, причем не только в южные широты, но и в Арктику. Командующий подчеркнул: все поставленные задачи выполнены достойно.

Всего за время похода «Кулаков» прошёл более 30 тысяч морских миль и совершил деловые заходы в Алжир, Грецию, на Кипр и в Сирию.