Евменов: делегация ВМФ примет активное участие в Х Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее»

В Х Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее», который состоится с 10 по 12 декабря в Санкт-Петербурге, примет участие представительная делегация Военно-морского флота, в которую вошли, в частности, специалисты профильных структур Главного командования ВМФ, Военного учебно-научного центра, Северного флота. Об этом сообщил главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов на рабочем совещании в Адмиралтействе, где рассматривались вопросы готовности Главного командования ВМФ к предстоящему форуму.

«Освоение Арктической зоны - приоритетная задача Военно-морского флота, базирующаяся на российском историческом прошлом открытий и исследований. Военно-морской флот России сегодня уверенно чувствует себя в Арктике, обеспечивая гарантированную безопасность морехозяйственной и экономической деятельности государства. ВМФ России продолжит развивать свою инфраструктуру в Арктике, участвовать в решении комплекса вопросов арктической стратегии на межведомственном уровне», - заявил он.

В последние годы объем комплексных океанографических исследований Арктической зоны вырос в два раза. Результаты регулярных проводимых Военно-морским флотом океанографических экспедиций сегодня являются достойным продолжением деятельности Военно-морского флота по изучению арктических областей, которая была начата первыми отечественными полярными мореплавателями, значительным вкладом в реализацию национальной морской политики в области обеспечения безопасности в этом важнейшем регионе.

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По словам главкома ВМФ, делегация Военно-морского флота внесет свой вклад в разработку резолюции, которая станет главным итогом двухдневной работы форума «Арктика: настоящее и будущее». Эта резолюция аккумулирует инициативы и рекомендации, выработанные в ходе проведения форума.