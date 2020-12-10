Выставочному центру Министерства обороны «Патриот» исполнилось 5 лет

Сегодня выставочный центр Минобороны «Патриот» в подмосковном городе Кубинка отмечает свой первый юбилей.

Компекс открылся в 2015 году по инициативе Сергея Шойгу. За время работы он стал одной из ведущих площадок мира для проведения форумов, конгрессов и выставок.

«Патриот» занесён в книгу рекордов Вооружённых Сил. Это единственный в России и первый в мире постоянно действующий выставочный центр такого типа. Кстати, в августе в «Патриоте» состоится международный форум «Армия-2021».