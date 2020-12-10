Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Корветы «Бойкий» и «Стерегущий» вернулись в Балтийск

Тимур Шерзад
13:02 10.12.2020
Корветы находились в море более 70 суток. Отряд прошел более 10 тысяч морских миль.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Министерство обороны России

Отряд кораблей Балтийского флота из двух корветов («Бойкий» и «Стерегущий») прибыл в главную базу Балтийского флота после выполнения плановых учебно-боевых задач в Северной Атлантике.

Корветы находились в море более 70 суток. Отряд прошел более 10 тысяч морских миль.

Экипажи корветов «Бойкий» и «Стерегущий» отрабатывали пополнение запасов топлива и воды (как в дрейфе, так и на ходу), решали задачи по противолодочной борьбе, а также отрабатывали использование противокорабельных ракетных комплексов «Уран» посредством электронных пусков.

После возвращения на базу корветы готовы выполнять самые различные задачи сразу же по пополнению необходимых запасов. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.