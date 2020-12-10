Корветы «Бойкий» и «Стерегущий» вернулись в Балтийск

Отряд кораблей Балтийского флота из двух корветов («Бойкий» и «Стерегущий») прибыл в главную базу Балтийского флота после выполнения плановых учебно-боевых задач в Северной Атлантике.

Корветы находились в море более 70 суток. Отряд прошел более 10 тысяч морских миль.

Экипажи корветов «Бойкий» и «Стерегущий» отрабатывали пополнение запасов топлива и воды (как в дрейфе, так и на ходу), решали задачи по противолодочной борьбе, а также отрабатывали использование противокорабельных ракетных комплексов «Уран» посредством электронных пусков.

После возвращения на базу корветы готовы выполнять самые различные задачи сразу же по пополнению необходимых запасов.