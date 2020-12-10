Проект года: музей «Дорога памяти» получил национальную премию «Победа»

Музей «Дорога памяти» признан лучшим образовательным проектом года. Уникальный комплекс, открытый в этом году в подмосковном парке «Патриот», получил национальную премию «Победа».

Музей расположен возле Главного Храма Вооруженных сил. В залах имеются исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи красноармейцев и инсталляции, представленные в том числе с помощью современных технологий.

Также там размещены сведения обо всех участниках Войны. Впервые созданная база данных объединила более 30 миллионов фотографий и историй. Длина галереи «Дорога памяти» - 1 418 шагов, что равняется 1 418 дням Великой Отечественной войны.

Возведение храма осуществлялось на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих, членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций.