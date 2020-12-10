Защищено и зашифровано: мобильные комплексы радиосвязи опробовали военные на сборах под Мурманском

Мобильные комплексы радиосвязи опробовали на сборах в Мурманской области. Станции на базе автомобилей «Тигр» способны заменить в войсках все типы аппаратуры предыдущего поколения и стать основой единого эфирного пространства.

Универсальное средство связи способно обеспечить связь даже там, где ее, казалось бы, в принципе нет. Комплексы обладают повышенной помехоустойчивостью. Им не мешает ни сложный рельеф, ни низкие температуры, что особенно важно в суровых арктических условиях.

Основное преимущество этих станций заключается в их мобильности. Они не требуют времени на развертывание, могут работать в движении. Принцип следующий - подразделение осуществляет автоматическую наводку на ретранслятор и ведет даже круглосуточную работу, в том числе в сложных климатических условиях.

Комплекс необходим для оперативной передачи команд на поле боя. Позволяет вести защищенную телефонную и видео-конференц-связь, а также электронную переписку и совершенно исключает возможность расшифровки сообщений при перехвате.

Станции поступили в подразделение армейского корпуса Северного флота этой весной. Сейчас личный состав знакомится с дополнительными возможностями комплексов. А их немало - в распоряжении связистов есть даже беспилотник.