Вместе против террора: на полигоне Термез стартовали совместные учения спецназа РФ и Узбекистана

Совместные учения российского и узбекского спецназа начались на полигоне Термез. Торжественная церемония открытия состоялась накануне. В ней приняли участие около 200 военнослужащих, а также сотрудники силовых ведомств Узбекистана.

В ближайшие три дня пройдет активная фаза учений. Главной задачей станет проведение совместной операции по захвату в плен главаря условных боевиков и зачистке занятого террористами населенного пункта.

Основная цель совместных учений - обмен опытом в проведении спецопераций и укрепление военного сотрудничества двух стран.