Гвардейский полк имени Александра Матросова получил новое Боевое знамя

Новое боевое знамя получил гвардейский мотострелковый полк общевойсковой армии Западного военного округа.

Образованный в 2018 году, он стал преемником боевого пути 254-го гвардейского стрелкового полка, где служил Герой Советского Союза Александр Матросов. Это единственное воинское соединение в Вооруженных силах России, носящее имя рядового солдата. Матросов известен всем благодаря совершенному подвигу. В феврале 1943 года во время боя у деревни Чернушки, которая находится под Великими Луками, он закрыл грудью амбразуру вражеского дзота,позволив подняться в атаку своему подразделению.

Воинский ритуал прошел в торжественной обстановке на плацу в присутствии всего личного состава и почетных гостей, после чего военнослужащие полка с боевым знаменем прошли торжественным маршем.