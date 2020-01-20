Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

На лыжах за БМП: мотострелки в Кузбассе осваивают скоростное передвижение

Наталья Вальханская
05:00 20.01.2020
Военнослужащие мотострелкового соединения ЦВО отработали приемы и способы передвижения на лыжах с использованием военной техники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Военнослужащие мотострелкового соединения 41 общевойсковой армии Центрального венного округа, дислоцированного в Кемеровской области, отработали учебно-боевые задачи с использованием лыж.

«Личному составу мотострелкового подразделения предстояло совершить марш-бросок на 10 км по пересеченной местности в полной боевой экипировке с использованием лыжного снаряжения», - рассказали в Минобороны.

Во время совершения марша военнослужащие отразили нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника, вышли в район боевого применения, где выполнили учебно-боевые стрельбы из автомата АК-74М, пулемета «Печенег», гранатомета РПГ-7В.

Кроме этого, мотострелки отработали приемы и способы передвижения на лыжах с использованием военной техники. К боевой машине пехоты привязали тросы, держась за которые военнослужащие отработали методику ускоренного передвижения по глубоком снегу.

«За одной БМП обычно едут четыре человека, держась за трос по двое. Тактика передвижения на лыжах с использованием военной техники помогает в бою. Это позволяет после наступательного рывка или контратаки не терять время на спешивание, а сразу быть готовым к бою, быстро заняв при этом позицию и без промедлений выполнить боевую задачу», - отметил командир мотострелкового подразделения 41 ОА ЦВО майор Александр Жданов.

В мероприятиях было задействовано около 500 военнослужащих и более 20 единиц военной техники.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата19.01.2020, 22:07
Лавров рассказал об итоговом документе конференции по Ливии в Берлине
Дата20.01.2020, 06:00
Шойгу отметил работу военных инженеров при разминировании Сирии и Лаоса
Дата19.01.2020, 11:35
«Миллион вариантов»: эксперты оценили исход возможного реванша Макгрегора и Нурмагомедова
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата18.01.2020, 22:21
Безопасное разминирование: работу робота «Скарабей» в Сирии показали на видео
Дата20.01.2020, 00:50
Историческая амнезия: как Польша стирает память о тысячах погибших советских солдат, освободивших ее от фашистов
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
06:00 Армия
Шойгу отметил работу военных инженеров при разминировании Сирии и Лаоса
05:30 В стране и мире
В Госдуме назвали сроки начала выдачи маткапитала за первенца
05:14 Вопросы истории
Видео
Фашисты в панике сдавались: 75 лет назад Красная армия взяла Тильзит
05:11 В стране и мире
Число погибших от нового вида пневмонии увеличилось до трех
05:00 Армия
Видео
На лыжах за БМП: мотострелки в Кузбассе осваивают скоростное передвижение
События дня
События дня
«Дорога памяти»
Конфликт в донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Гремлин» в воздухе: в США показали полет нового военного беспилотника
Видео
Т-72 встал «на дыбы» перед трибуной со зрителями: видео
Видео
Экстренную посадку на недостроенную ВПП в Домодедово сняли изнутри самолета
Названы самые вредные привычки перед сном
Врачи рассказали, как купаться на Крещение незакаленным людям
Видео
Двигатель пассажирского самолета внезапно охватил огонь: кадры из салона
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.