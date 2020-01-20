Артиллерийские стрельбы на фоне гор: видео учений морпехов на Камчатке

Артиллерийские подразделения из состава соединения морской пехоты Войск и сил на северо-востоке России приступили к выполнению задач полевого выхода на специализированный учебно-тренировочный комплексе Радыгино, в ходе которого проведут комплекс практических артиллерийских стрельб.

В поле вышли военнослужащие гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона на базе 2С1 «Гвоздика».

«Звезда» публикует видео стрельб артиллерийских расчетов морской пехоты с открытых огневых позиций по мишеням, имитирующим технику и огневые точки условного противника.

«Артиллеристы пройдут полный комплекс практических занятий по огневой, тактико-специальной и физической подготовкам, вождению боевых машин. В ходе занятий будут совершенствоваться взаимодействие артиллерийских подразделений и расчетов боевая слаженность, индивидуальная подготовка военнослужащих», - сообщили в Минобороны.

Всего к решению задач привлечено более 150 военнослужащих и около 40 единиц боевой и специальной техники.