Шойгу отметил работу военных инженеров при разминировании Сирии и Лаоса

Исполняющий обязанности министра обороны Сергей Шойгу в преддверии День инженерных войск, который празднуется в Вооруженных Силах РФ 21 января, отметил высокое мастерство и выучку российских специалистов, которые они продемонстрировали при разминировании территорий в Сирийской Арабской Республике и Лаосской Народно-Демократической Республике, а также во время ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера, в том числе в районе схода оползня на Бурейском водохранилище.

«На протяжении своей славной истории военные инженеры с честью выполняют служебный долг, являются достойным примером мужества, самоотверженности и преданности Родине. Традиции героического прошлого продолжает нынешнее поколение военнослужащих-инженеров», - подчеркнул Шойгу.

И.о. главы Минобороны поздравил военнослужащих, ветеранов, а также ученых, конструкторов и специалистов оборонно-промышленного комплекса, и выразил уверенность, что «профессионализм и ответственный подход к делу позволят военным инженерам и в дальнейшем вносить весомый вклад в укрепление обороноспособности страны».

«Качественному выполнению поставленных задач способствуют непрерывное повышение уровня боевой подготовки, постоянное совершенствование форм и методов работы, а также поставки нового и модернизированного вооружения и военной техники», - добавил Сергей Шойгу.

Он поблагодарил военных инженеров за доблестную службу и ратный труд и пожелал «крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов на благо России».

Начальник инженерных войск Юрий Ставицкий рассказал об уникальной разноплановости задач, поставках вооружений, а также о подготовке к форуму «Армия-2020». По его словам, военные инженеры в 2020 году получат более 600 единиц техники.