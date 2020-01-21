Учения по ликвидации последствий стихийного бедствия провели на Кубани
Военнослужащие инженерно-саперного полка Южного военного округа на Кубани приступили к тактико-специальному учению по ликвидации последствий условного стихийного бедствия.
«Контроль обстановки в районе проведения учения с воздуха обеспечивала беспилотная авиация», - рассказали в пресс-службе ЮВО.
Совершив марш более 50 км в назначенный район, военнослужащие провели инженерную, радиационную, химическую и биологическую (РХБ) разведку и, преодолев зараженный участок местности, развернули полевой лагерь.
«На местности военные инженеры выполнили нормативы по минно-подрывному делу, устройству минно-взрывных заграждений, разминированию местности в различных условиях стихийных бедствий и наведению моста через горную реку Афипс грузоподъемностью до 60 тонн», - добавили в ЮВО.
В учении приняли участие более 700 военнослужащих, было задействовано свыше 150 единиц специальной техники, в том числе инженерная машина разграждения ИМР-3, тяжелый механизированный мост ТММ-3М2, экскаватор одноковшовый войсковой, а также новейший мобильный комплекс разминирования МИКР.