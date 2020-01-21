Учения по ликвидации последствий стихийного бедствия провели на Кубани

В учении приняли участие более 700 военнослужащих, было задействовано свыше 150 единиц специальной техники, в том числе инженерная машина разграждения ИМР-3, тяжелый механизированный мост ТММ-3М2, экскаватор одноковшовый войсковой, а также новейший мобильный комплекс разминирования МИКР.

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