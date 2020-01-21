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К 75-летию Победы: лыжный переход команд ВДВ состоится по всей России

Наталья Вальханская
00:30 21.01.2020
Общая протяженность всех маршрутов лыжного перехода для команд составит почти 12 000 км.
К 75-летию Победы: лыжный переход команд ВДВ состоится по всей России
© Фото: Минобороны России

Лыжный переход команд Воздушно-десантных войск, который открывает целый комплекс торжественных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию со дня образования Воздушно-десантных войск, пройдет по всей стране с 25 января по 15 февраля.

«Почти 300 самых подготовленных десантников пройдут по всей России, показав, что и сейчас они являются достойными последователями своего легендарного командующего - Героя Советского Союза генерала армии Василия Филипповича Маргелова», - сообщили в Минобороны России.

Всего в переходе  участвуют девять команд от частей и соединений   Воздушно-десантных войск. Численность каждой команды - 30 человек.  Переход планируется провести комбинированным способом. На лыжах или пешим порядком, в регионах, где еще нет снежного покрова.

«Гвардейцы-десантники посетят более чем 100 городов и населенных пунктов. Практически в каждом из них пройдут военно-патриотические акции, показательные выступления, концерты и уроки мужества», - отметили в ведомстве.

Основными целями лыжного перехода являются: популяризация службы в Вооруженных силах Российской Федерации и Воздушно-десантных войсках; патриотическое воспитание граждан, сохранение и преумножение традиций защитников Отечества, повышение информированности граждан о военной службе в ВДВ и обучении курсантов в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

Во всей жизни и деятельности Воздушно-десантных войск примером служит легендарный командующий ВДВ Василий Филиппович Маргелов, который на учениях «Днепр-67» совершил марш со своими подразделениями, протяженностью около 1000 км.

25 января командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков из центра управления даст старт для всех участников лыжного перехода. Маршруты лыжного перехода охватят города-герои Новороссийск, Тулу, Смоленск и Волгоград.

Из 45 городов воинской славы десантники пройдут через 19 (Ростов-на-Дону, Старый Оскол, Малоярославец, Наро-Фоминск, Псков, Великие Луки, Ржев, Вязьму, Ельню, Можайск, Белгород, Курск, Орел, Брянск, Козельск, Волоколамск, Тверь, Воронеж и Елец).

Общая протяженность всех маршрутов лыжного перехода для команд составит почти 12 000 км.

Команда курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова примет старт на родине Воздушно-десантных  войск  в  городе Воронеже.

Общей завершающей точкой в лыжном переходе станет сбор команд в Городе воинской славы Наро-Фоминске.

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