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Расчет и точность: военные инженеры получат более 600 единиц техники в 2020 году

Наталья Вальханская
03:00 20.01.2020
В преддверии Дня инженерных войск их начальник Юрий Ставицкий рассказал об уникальной разноплановости задач, поставках вооружений, а также о подготовке к форуму «Армия-2020».
Расчет и точность: военные инженеры получат более 600 единиц техники в 2020 году
© Фото: Минобороны России

На российские инженерные войска возложены разноплановые задачи, наиболее объемными из которых являются фортификационное оборудование, устройство и содержание инженерных заграждений, разминирование, подготовка и содержание путей движения войск, оборудование и содержание переправ. Об этом рассказал начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий в преддверии профессионального праздника военных инженеров.

«Уникальная разноплановость задач обусловила исключительную широту номенклатуры средств инженерного вооружения в войсках, являющихся одними из самых разнородных и технически насыщенных, - их насчитывается более 800», - заявил Ставицкий.

В 2019 году в рамках гособоронзаказа в войска поставлено более 133 тысяч комплектов инженерного имущества, 17 динамических тренажеров и свыше 500 единиц инженерной техники. По словам генерал-лейтенанта, в 2020 году в рамках гособоронзаказа планируется поставка более 600 единиц инженерной техники.

«При этом непрерывная работа по разработке и созданию новых средств инженерного вооружения, отвечающих современным требованиям, продолжается по всем направлениям. Идут работы по созданию робототехнических комплексов для инженерных войск», - добавил он.

Для повышения мобильности войск создаются новые средства, предназначенные для преодоления разрушений, препятствий и механизации земляных работ. В частности, взамен ИМР-3М и БАТ-2 разработана и проходит государственные испытания универсальная бронированная инженерная машина УБИМ на узлах и агрегатах танка Т-72Б3.

«Взамен устаревших танковых мостоукладчиков ведутся работы по созданию танкового мостоукладчика МТУ-2020. В отличие от состоящих на снабжении войск мостоукладчиков грузоподъемность нового моста увеличена до 60 тонн что обеспечит переправу в том числе танков Т-14 "Армата"», - добавил Ставицкий в интервью «Красной звезде».

Генерал-лейтенант отметил, что управление начальника инженерных войск Вооруженных Сил РФ примет активное участие в подготовке и проведении VI Международного военно-технического форума «Армия-2020».

«Всего в масштабе мероприятий форума спланированы к демонстрации более 60 образцов военной инженерной техники, приборов поиска и обезвреживания взрывоопасных предметов, комплектов групповой и индивидуальной экипировки саперов», - заявил начальник инженерных войск ВС РФ.

Подводя итоги 2019 года Юрий Ставицкий напомнил о работе военных инженеров при ликвидации оползня на реке Бурея в Дальневосточном регионе, работе в городе Тулуне и населенных пунктах Тулунского района после паводка, а также об очистке территории от взрывоопасных предметов после серии взрывов на складе боеприпасов в Ачинске.

Кроме того генерал-лейтенант отметил действиях военных инженеров в ходе стратегических командно-штабных учений «Центр-2019».

«В ходе СКШУ "Центр-2019" инженерными войсками выполнен весь спектр задач. Разминировано более 1370 гектаров территории, обнаружено и обезврежено свыше 16 200 взрывоопасных предметов», - подчеркнул Ставицкий.

Он также заявил о важности работы российских саперов при разминировании территорий в Лаосе.  

День инженерных войск в России отмечают 21 января.

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