Военная полиция РФ провела патрулирование в сирийских провинциях Алеппо и Ракка
В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.
Продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков.
Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам: Аджами - Эль-Хутта - Мешерфа - Тлейла - Абу-Эль-Кафт - Эль-Бира - Харуфия-Кебир - Хамир-Лабда - Кабер-Кебир - южная окраина Мембидж - Курд-Тахтани - Бозгекли - Мешерфет-Эль-Буайр - Делиафар - Халед-Эль-Хиджан - Маисра - Аджами; Аджами - Джами - Маисра - Халед-Эль-Хиджан - Делиафар - Хирбет-Нафах - Бозгекли - Курд-Тахтани - Кубаб-Бейния - Хирет-Эль-Хисан - Авшария - Хирет-Эль-Хисан - Телль-Ярси - северо-восточная окраина Мембидж - восточная окраина Мембидж - Неведжи-Кебира - Кабер-Кебир - Хамир-Лабда - Харуфия-Кебир - Эль-Бира - Абу-Эль-Кафт - Тлейла - Мешерфа - Эль-Хутта - Аджами; Кораби - Кобани - Ширан - Хараб-Нас - Итвиран-Фаукани - Бафдик - Джинд - Шейх-Тали - Каллет-Сегир - Карталь - Раккас-Фаукани -Гекдепе-Кубра - Челебия - Дарфлит - Миль-Ханик-Фаукани -Гир-Барлек - Кабаджик-Сегир - Ширан - Кобани - Кораби в провинции Алеппо. По маршруту: Айн-Иса - Телль-Эс-Самен - Али-Эль-Хасан - Хазима - Джарва - Бир-Эль-Джербу - Джарва - Хазима - Аль-Эль-Хасан - Телль-Эс-Самен - Айн-Иса в провинции Ракка.
Все мероприятия в рамках патрулирования по указанным маршрутам прошли в соответствии с утвержденными планами, без происшествий.