Саперы применили новейшие миноискатели на учениях в Кузбассе

В Кемеровской области саперы применили миноискатели ИМПС-2 и «Коршун», а также использовали танковый минный трал ТМТ-К. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Центрального военного округа.

«Военнослужащие инженерно-саперного подразделения мотострелкового соединения 41 общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированного в Кемеровской области, провели учение по ведению инженерной разведки местности в преддверии Дня инженерных войск, который отмечается 21 января», - говорится в сообщении.

По замыслу учений, на маршруте движения военной техники в дорожном полотне, саперы обнаружили заложенные взрывные устройства. Военнослужащие уничтожили мины и фугасы на месте.

«При выполнении учебно-боевой задачи по разминированию особое внимание уделялось демаскирующим признакам применения условного противника минно-взрывных заграждений. Кроме этого, военные инженеры для преграждения движения условного противника провели установку минного поля с использованием гусеничного минного заградителя ГМЗ-3», - сказано в релизе.

Соединения и воинские части 41-й общевойсковой армии входят в состав Центрального военного округа и дислоцированы на территории нескольких субъектов Российской Федерации: Новосибирская, Кемеровская, Иркутская области, Алтайский край и Республика Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.