Установка под четыре вида ракет: что ждет ВМФ РФ в 2020 году

Президент РФ Владимир Путин заявил в своем послании Федеральному Собранию, что обороноспособность страны обеспечена на десятилетия вперед. Впервые в истории России удалось стать мировым лидером в сфере развития современного вооружения. В этом году новые единицы продолжат поступать в войска.

Серьезное пополнение в этом году, например, ожидает Военно-морской флот России. ВМФ страны усилят корабли, боевые катера, суда обеспечения, береговой ракетный комплекс «Бал». Будет заложено несколько новых кораблей и подлодок.

«Новейшие корабли и подводные лодки строятся под новые универсальные пусковые установки, которые будут рассчитаны сразу на четыре вида ракет. И один из этих видов ракет - это будет тот самый гиперзвуковой "Циркон", который мы давно ждем, и нам обещали в 2020 году поставить его на вооружение», - рассказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Какое современное вооружение поступит в распоряжение Вооруженных Сил РФ в 2020 году? И почему космос превратился для США в последнюю надежду на военное превосходство? Смотрите новый выпуск программы «Специальный репортаж» 20 января в 18.30 на телеканале «Звезда».