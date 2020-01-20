Танковая карусель: «реактивные» Т-80 задействовали на учениях в Подмосковье

Свыше 100 танковых экипажей гвардейской танковой армии Западного военного округа отработали тактику «танковой карусели» на полигоне Алабино Московской области в рамках планового тактико-специального учения.

«В ходе учения военнослужащие на танках Т-72Б3 и Т-80 выполнили задачи по огневому поражению условного противника непрерывной стрельбой из штатного оружия», - говорится в сообщении пресс-службы ЗВО.

В нем также отмечено, что в рамках проведения учения был применен опыт вооруженных конфликтов последних лет. Всего в мероприятии было задействовано свыше 300 военнослужащих и порядка 100 единиц военной техники.

«Танковая карусель» - метод ведения боя, при котором первый танк выполняет стрельбу с места, а второй загружает боекомплект. При выдвижении первого танка на фланговую стрельбу второй занимает позицию для стрельбы с места. И наоборот. Таким образом, огонь по противнику ведется без остановки и в высоком темпе, что не позволяет ему сменить позицию.

Т-80 – первый в мире серийный танк с единой газотурбинной силовой установкой. Предназначен для ведения боевых действий в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки мотострелковых подразделений при прорыве обороны и развитии тактического успеха. Используется для уничтожения живой силы, бронеобъектов, огневых средств и малоскоростных воздушных целей, а также повышения активности и устойчивости обороны.