Разведчики танковой армии ЗВО отразили атаку «боевиков»

Разведчики гвардейской танковой армии отразили атаку условных диверсантов на учениях в Нижегородской области, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Комплексная тренировка военнослужащих проводилась в экипировке «Ратник» и включала в себя занятия по рукопашному бою, огневую подготовку, преодоление полосы препятствий.

На завершающем этапе военнослужащие совершили марш на пять километров по пересеченной местности. Бойцы учились действовать при атаке с воздуха, взрыве гранат. На последнем километре на разведчиков напала группа условных диверсантов. Военнослужащие вступили бой с «боевиками» и уничтожили их.

В тренировке участвовали более 100 военнослужащих, было задействовано свыше 150 единиц вооружения и военной техники.

«Ратник» разрабатывался на основе экипировки «Бармица». Впервые перспективную экипировку показали на авиасалоне МАКС-2011, а испытания состоялись годом позже на полигоне Алабино. Главная цель создания «Ратника» - повышение боевой эффективности и выживаемости на поле боя отдельно взятого солдата. Это достигается путем применения специальных материалов, систем навигации и ночного видения, отслеживания психофизиологического состояния военнослужащего.

В начале 2015 года первые образцы поступили в Вооруженные Силы РФ. Экипировкой были полностью оснащены соединения спецназа Центрального военного округа, позже - снайперы российской военной базы в Армении и морские пехотинцы Тихоокеанского флота. Ежегодно ВС России получают по 50 тысяч комплектов экипировки.