Новейшие роботы «Уран-6» и «Уран-9» поступили в инженерные войска ВВО

За год инженерные подразделения Восточного военного округа усилились новейшими роботизированными комплексами. Речь идет о роботах-саперах «Уран-6» и многофункциональных роботах «Уран-9», сообщает пресс-служба ВВО.

Доля современной техники, вооружения и экипировки в инженерных войсках округа достигла 70%, говорится в релизе. Также военные получили бронированную машину разминирования БМР-3МА, комплекты для развертывания временных дорог, понтонный парк для наведения временных переправ через водные преграды, инженерные электростанции, фронтальные погрузчики и другие виды техники. Поставки новейшей техники продолжатся, говорится в релизе.

В прошлом году военные инженеры принимали активное участие в ликвидации последствий ЧС. В частности, военнослужащие расчищали завал скального массива на реке Бурея в Хабаровском крае и помогали жителям Дальнего Востока, пострадавшим от паводка.

«Уран-6» предназначен для проделывания проходов в противопехотных минных полях и сплошной очистки местности от взрывоопасных предметов вне условий боевых действий в режиме дистанционного управления.

Комплекс способен разрушить обнаруженное на местности взрывное устройство или подвести его к подрыву, при этом оператор может управлять роботом на расстоянии до километра.

Многофункциональный беспилотный боевой модуль разведки и огневой поддержки «Уран-9» предназначен для повышения эффективности выполнения боевых задач и снижения потерь личного состава подразделений. Также «Уран-9» может выполнять функции разведки.

Для ведения боя этот робот вооружен 30-мм автоматической пушкой 2А72, 7,62-мм танковым пулеметом ПКТМ, а также противотанковыми управляемыми ракетами. «Уран-9» был опробирован в Сирии.