Шойгу призвал совершенствовать силовой потенциал ОДКБ

Силовой потенциал Организации Договора о коллективной безопасности необходимо совершенствовать, это вызвано сложной военно-политической обстановкой в мире, заявил и. о. министра обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с новым генсеком ОДКБ Станиславом Засем.

«Военно-политическая обстановка в регионе и мире в целом остается сложной. Не снижается кризисный потенциал. Поэтому в интересах обеспечения готовности силовой составляющей ОДКБ и эффективного решения антикризисных задач эту совместную работу необходимо продолжать», - сказал Шойгу.

Он отметил, что «развитие взаимодействия в рамках ОДКБ - один из неизменных российских приоритетов».

Шойгу поздравил Зася со вступлением в должность генерального секретаря ОДКБ и выразил уверенность в том, что его пребывание на новом посту будет способствовать дальнейшему укреплению коллективной безопасности и повышению международного авторитета Организации.

Зась, в свою очередь, заявил, что те задачи, которые были изначально поставлены Верховным главнокомандующим ВС РФ, президентом России Владимиром Путиным, по силам стране. По его словам, РФ сможет сделать шаги вперед по укреплению своей обороны и обеспечению коллективной безопасности государств-членов ОДКБ.

Организация Договора о коллективной безопасности - региональная международная организация, провозглашаемыми целями деятельности которой являются «укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам».