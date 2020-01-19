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Мощные и маневренные: новая бронетанковая техника поступила на вооружение псковской дивизии

Роман Закурдаев
09:39 19.01.2020
За последние несколько лет в России на вооружение подразделений «крылатой пехоты» поступило свыше 900 единиц боевой техники.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Новые боевые машины десанта и бронетранспортеры поступили в полк псковской десантно-штурмовой дивизии. Новая боевая техника повышает огневую мощь и маневренность подразделения ВДВ: 500 лошадиных сил, скрытых под корпусом из сверхпрочного алюминиевого сплава,  в считаные секунды способны донести боевую машину десанта новейшего поколения к огневому рубежу.

Наводчик-оператор Александр Зозуля служит в ВДВ уже пятый год, и все это время - на БМД-2. Он признается, что новая техника, в сравнении с ней, как небо и земля.

«В данной модификации используется бортовой компьютер, используется танковый баллистический вычислитель. Также есть датчик ветра, давления, датчики крена», - рассказал он.

Легкая, маневренная, модифицированная версия БМД-4 превосходит предшественниц в разы: чего только стоит 100-миллиметровая пушка, которая может служить и пусковой установкой для противотанковых ракет.

Для окончательного освоения новой техники экипажи боевых машин десанта проводят занятия каждую неделю. Новейшее оборудование позволяет командиру экипажа определять цель в любое время суток и самостоятельно вести огонь.

Четыре десятка экипажей боевых машин десантно-штурмового полка участвуют в обязательном армейском ритуале приема новой техники. В одном ряду с БМД-4 - десантные бронетранспортеры «Ракушка» последнего поколения.

«Она («Ракушка» - прим. ред.) более вместительная, имеет дополнительный запас хода. Более маневренная. Механик-водитель может выполнять огневое воздействие на противника самостоятельно, находясь за штурвалом», - рассказал командир десантно-штурмового батальона Константин Шипов.

За последние несколько лет в России на вооружение подразделений «крылатой пехоты» поступило свыше 900 единиц боевой техники.

«В соответствии с планом развития воздушно-десантных войск, это уже седьмой батальон, который перевооружен на новое поколение боевых машин. В этом году предстоит перевооружить еще два батальона на эти машины», - отметил заместитель командующего ВДВ Анатолий Концевой.

Испытание новой техники на первых зимних тактических занятиях пройдет при плюсовой температуре и полном отсутствии снега из-за капризов погоды.

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