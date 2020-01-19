Под ураганным огнем: военные инженеры ЗВО провели учения в Воронежской области

На полигоне в Воронежской области состоялись тактико-специальные учения военных инженеров общевойсковой армии ЗВО. По легенде, тяжелая техника и личный состав оказались в зоне «локального конфликта».

Бойцы инженерно-саперных подразделений организовали проходы для следования воинских колонн, тяжелой инженерной техники, попутно отразив нападение условных диверсантов. По мере продвижения основных сил, военные инженеры организовали подрыв взрывоопасных предметов в «зоне конфликта».

Инженерные расчеты провели разведку местности с помощью новейших образцов миноискателей «Коршун», а находившиеся на марше расчеты инженерных машин разграждения ИМР-2 ликвидировали огненный завал, осуществили расчистку дороги и проложили пути для развертывания мостов и подвоза гуманитарной помощи «терпящем бедствие мирным жителям», сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Для выполнения учебно-боевых задач, использовались полученные еще в прошлом году новейшие бронетранспортеры БТР-82АМ, бульдозеры БАТ-2, машины для отрывки котлованов МДК-3, фронтальные погрузчики.

Всего в преддверии Дня инженерных войск на полевых занятиях было привлечено свыше 700 военнослужащих и около 40 единиц вооружения, военной и специальной техники.