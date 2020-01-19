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Военные курсанты из Бурунди и Никарагуа приняли участие в крещенских купаниях в Омске

Роман Захаров
21:01 19.01.2020
Крещенскую купель на реке Иртыш освятил настоятель храма Святого Благоверного Князя Димитрия Донского отец Сергий.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Православные курсанты специального факультета Омского автобронетанкового института приняли участие в крещенских купаниях на реке Иртыш. Мероприятие, в котором, в том числе, участвовали учащиеся из Бурунди  (государство в Восточной Африке) и Никарагуа (Центральная Америка), было организовано командованием образовательного учреждения.

Крещенскую купель на реке Иртыш освятил настоятель храма Святого Благоверного Князя Димитрия Донского отец Сергий.

Для проведения купания организаторы оборудовали иордань, нарастив толщину льда до 70 сантиметров. Так же была развернута полевая кухня, где военнослужащие, горожане и гости города Омск могли согреться и выпить горячего чая.

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