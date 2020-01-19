Военная полиция РФ провела патрулирования на севере Сирии

Продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков.

«Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам: Аджами - Козджали-Кебир - Абу-Эль-Кафт - Хамир-Лабда - Кабер-Кебир - южная окраина Мембидж - Мешерфа-Сегира - Расм-Эль-Мешерфа - Керсан - Харфан - мост через реку Евфрат - Харфан - Керсан - Расм-Эль-Машарфа - Мешерфа-Сегира - восточная окраина Мембидж - Курд-Тахтани - Бозгекли - Мешерфет - Эль-Буайр - Делиафар - Халед-Эль-Хиджан - Маисра - Аджами; Аджами - Эль-Хутта - Мешерфа - Тлейла - Абу-Эль-Кафт - Эль-Бира - Харуфия-Кебир - Хамир-Лабда - Кабер-Кебир - южная окраина Мембидж - Курд-Тахтани - Бозгекли - Мешерфет-Эль-Буайр - Швайхет-Хазнави - северная окраина Мембидж - Зуб-Альбин - Аджами в провинции Алеппо. По маршрутам: Камишлия - электроподстанция Мабрук - Камишлия; Камишлия - Сиха - Телль-Абу-Фарья - Байлуна - Юсуфиян - Хаммамук - Семалька - Байлуна - Камишлия в провинции Хасеке», - отметил генерал-майор.

Все мероприятия в рамках патрулирования по указанным маршрутам прошли в соответствии с утвержденными планами, без происшествий, подчеркнул Боренков.

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведено две гуманитарных акции в населенных пунктах Маррат провинции Дейр-Эз-Зор и Эс-Скурия провинция Ракка в ходе которых нуждающимся жителям Сирийской Арабской Республики выдано 650 продовольственных наборов общим весом 3,15 тонны.

«Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2 336 гуманитарных акции. Общий вес гуманитарного груза составил 3 926,1 тонны», - добавил руководитель ЦПВС.

В населенных пунктах Кобани провинции Алеппо, Камишлия провинции Хасеке медицинскими специалистами Минобороны России оказана медицинская помощь 174 сирийским гражданам. Всего медицинская помощь оказана 118 944 жителям Сирии.