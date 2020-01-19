Курсанты-иностранцы Дальневосточного ВОКУ окунулись в купель на Крещение Господне

Офицеры и курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища окунулись в освященные воды реки Амур в Благовещенске на Крещение Господне. Купания начались с молебна, который совершил отец Георгий. Интерес к обряду проявили курсанты иностранцы, исповедующие христианскую религию.

«Я из республики Перу. Я уже пять лет учусь здесь и всегда удивлялся вашей зиме. У нас зимой обычно +15 градусов, а у вас -30 градусов, очень страшно было сначала. Узнав о вашей традиции я захотел попробовать окунуться на Крещение. Первый раз было очень страшно, но я посмотрел, что все это делают. Сейчас уже второй раз и все нормально», - рассказал курсант иностранного факультета ДВОКУ Давуль Бакайварис.

Всего в Крещенских купаниях приняли участие более 200 военнослужащих и членов их семей. Накануне курсанты сами вырубили прорубь во льду реки, оснастили ее сходным трапом и специальными деревянными помостами.

«Думал, что будет очень холодно, но после того, как окунулся в прорубь понял – не все так страшно. У моих сослуживцев, кстати, такие же впечатления. Хочу пожелать своим сокурсникам соблюдать такую традицию ежегодно и не забывать, что есть такой священный праздник», - заявил первокурсник ДВОКУ Георгий Окладников.

В месте проведения обряда были установлены теплые раздевалки, организованы пункты выдачи горячего чая. За здоровьем курсантов наблюдали медики, несущие дежурство на берегу реки.

Считается, что в этот день вода наделяется чудодейственными свойствами, не портится, исцеляет от духовных и телесных болезней и отгоняет злые силы. Пить освященную воду принято в небольших количествах перед едой, помолившись. Также принято троекратно окунаться в ледяную иордань.