Опасная профессия: какие задачи выполняют военные инженеры России

В России 21 января отметят День инженерных войск. Военные инженеры первыми оказываются на вражеской территории, прокладывая путь для остальных. Они разгребают завалы, преодолевают преграды, наводят мосты, прокладывают путь в горах, строят защитные сооружения и проводят разминирование.

«Девиз инженерных войск: “Без нас никто”. И мы сейчас видим, что без оборудования переправы, ленты моста, войска не могут переправиться на тот берег. И для этого существуем мы. Одна из наших задач - оборудование паромных переправ, мостовых переправ для переправки войск на противоположный берег», - объяснил начальник инженерных войск 1-й гвардейской танковой армии ЗВО Николай Овчаренко.

Перед штурмовыми подразделениями инженерных войск стоят задачи не только прорвать оборону противника, но и разминировать захваченный объект. У бойцов предусмотрена специальная экипировка, которая защищает от пуль и осколков.

«Это своего рода спецназ инженерных войск. Рота специального назначения. Если обычная саперная рота при встрече с противником отступает назад, то мы, наоборот, штурмуем, идем на противника», - рассказал сапер инженерно-штурмового взвода Алексей Скорняков.

Военные инженеры решают и задачи маскировки. Они возводят ложные цели: надувные танки, самолеты, комплексы ПВО, излучающие инфракрасный сигнал. Такие «цели» могут отвлечь на себя значительные силы противника. Военнослужащие инженерных войск строят защитные сооружения, минируют подходы к обороняемым позициям и прокладывают безопасный путь прямо через минное поле.

«Вообще сапер - это опасная профессия. Он всегда впереди идет. Любая ошибка и все останется на нем. Мина ошибок не прощает», - объяснил сапер Алексей Меряжкин.

Инженерные войска России занимают передовые позиции в мире, благодаря опыту разминирования, полученному саперами в боевых условиях Афганистана и Балкан, Кавказа и Сирии. Там применялись новейшие средства поиска и разминирования, роботизированные комплексы и средства индивидуальной защиты. Не случайно в Международный противоминный центр Вооруженных сил России обращаются представители многих армий мира, а его филиалы открываются на Ближнем Востоке и в странах Юго-Восточной Азии.

Инженерные войска идут впереди, прокладывая путь, и уходят последними, расчищая места боев от мин, чтобы мирные люди не страдали от эха войны.