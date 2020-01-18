Ракетный крейсер «Маршал Устинов» завершил деловой заход на Кипр

Сегодня, 18 января, ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов» завершил деловой заход в порт Лимасол Республики Кипр и продолжил выполнение задач в Средиземном море. Этот заход стал вторым за время дальнего похода корабля, который продолжается с середины 2019 года.

В период стоянки в порту Лимасол североморцы пополнили запасы топлива и использовали возможность краткого отдыха на берегу.

В скором будущем ракетный крейсер встретится с большим противолодочным кораблем «Вице-адмирал Кулаков» и судами обеспечения и направится в западную часть Средиземного моря. Попутно экипажи кораблей отработают совместное маневрирование и ряд учебно-боевых задач.