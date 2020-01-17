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Стражи границ: экипажи МиГ-31 и Су-24 сразились с «противником» под Мурманском

Елена Сивонен
06:59 17.01.2020
Летчики отработали навыки пилотирования при ведении дальнего и ближнего воздушного боя с самолетом условного противника.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Экипажи перехватчиков МиГ-31 и бомбардировщиков Су-24 вступили в воздушный бой с условным противником: в Мурманской области проходят учения авиации Западного военного округа.

Летчики также выполнили элементы сложного и высшего пилотажа, а также отработали перехват высоколетящих целей.  Сразу после предполетного осмотра крылатые машины вышли на взлетную полосу.

В небе летчики отработали навыки пилотирования при ведении дальнего и ближнего воздушного боя с самолетом условного противника, а также наступательные и оборонительные маневры. Пилоты работали в диапазоне разных высот: от 200 метров до 15 километров.

Совершенствование навыков происходит в сложных погодных условиях: например, во время снегопадов, а также при плохой видимости и низкой облачности, когда сажать машины приходится по приборам.

Основные задачи, возложенные на личный состав мончегорской авиагруппы - это охрана государственных границ России и контроль воздушного пространства над акваторией Баренцева моря.

Ежегодно пилоты проводят в небе порядка тысячи часов, выполняя задачи боевого патрулирования и учебно-тренировочных полетов.

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