Стражи границ: экипажи МиГ-31 и Су-24 сразились с «противником» под Мурманском

Экипажи перехватчиков МиГ-31 и бомбардировщиков Су-24 вступили в воздушный бой с условным противником: в Мурманской области проходят учения авиации Западного военного округа.

Летчики также выполнили элементы сложного и высшего пилотажа, а также отработали перехват высоколетящих целей. Сразу после предполетного осмотра крылатые машины вышли на взлетную полосу.

В небе летчики отработали навыки пилотирования при ведении дальнего и ближнего воздушного боя с самолетом условного противника, а также наступательные и оборонительные маневры. Пилоты работали в диапазоне разных высот: от 200 метров до 15 километров.

Совершенствование навыков происходит в сложных погодных условиях: например, во время снегопадов, а также при плохой видимости и низкой облачности, когда сажать машины приходится по приборам.

Основные задачи, возложенные на личный состав мончегорской авиагруппы - это охрана государственных границ России и контроль воздушного пространства над акваторией Баренцева моря.

Ежегодно пилоты проводят в небе порядка тысячи часов, выполняя задачи боевого патрулирования и учебно-тренировочных полетов.