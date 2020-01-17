Разведку у границ России за неделю провели 22 иностранных летательных аппарата

Истребители Воздушно-космических сил РФ из состава дежурных по ПВО сил за неделю три раза поднимались в небо, чтобы не допустить нарушений госграницы России. В общей сложности, 22 иностранных летательных аппарата провели за прошедшую неделю разведку вдоль границы страны.

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«Нарушений воздушного пространства РФ не допущено», - уточняется в сообщении Министерства обороны России.

Помимо этого, в рамках боевой подготовки за неделю состоялось более 1,1 тысячи практических мероприятий, в которых был задействован 81 полигон и 11 аэродромов. Военнослужащие провели 14 летных смен. В это же время более 50 подводных лодок и кораблей находились в море.