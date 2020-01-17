Евкуров посетил полигон Князе-Волконский под Хабаровском

Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров побывал на полигоне Князе-Волконский под Хабаровском, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Он проверил укомплектованность и состояние объектов полигона, а также качество проводимых занятий с танковыми подразделениями, военнослужащими школы снайперов и военнослужащими бригады специального назначения.

Евкуров высоко оценил уровень подготовки военнослужащих, отметил знания и методическое мастерство офицеров, проводящих занятия.

«Очень радует, что несмотря на достаточно суровые погодные условия занятия в полях проводятся на хорошем уровне. И это благодаря, в первую очередь, оснащению полигонов, а также знаниям и методическому мастерству планирующих и проводящих занятия офицеров», - подвел итог проверки Юнус-Бек Евкуров.

По словам замминистра, необходимо быть готовыми к изменениям как полигонов, так и планов боевой подготовки, связанным поступлением в воинские части новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники, а также с опытом ведения боевых действий и проведения различных воинских соревнований, таких как Армейская тактическая стрельба.