Евкуров проверил состояние полигона Успеновский на Сахалине

Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров проверил состояние полигона Успеновский в Сахалинской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

«Состояние и укомплектованность объектов полигона и военных городков находятся на достойном уровне и дают возможность в полной мере выполнять мероприятия боевой подготовки в соответствии с планом», – сообщил замминистра.

Евкуров проверил учебно-тактическое поле, танкодром с автодромом, войсковое стрельбище, танковую директрису, директрису боевых машин, вододром полигона Успеновский и размещение батальонной тактической группы в полевых условиях. Замглавы военного ведомства отметил грамотный подход к оснащению элементов полигона, хорошую организацию занятий по боевой подготовке и заполнение полевого лагеря более чем на 80%.

В ходе проверки танковой биссектисы замминистра обратил внимание на танковый экипаж, выполнивший на «отлично» упражнение контрольных стрельб и побеседовал с наводчиком-оператором и механиком-водителем этого экипажа, который стал первым в чемпионате мира по Танковому биатлону в 2019 году.

На вопросы Евкурова по теме подготовки к АРМИ-2020 военнослужащие ответили, что выполняют все упражнения в рамках расписания занятий по боевой подготовке и их результат в общем зачете не считается. При этом они в качестве инструкторов готовят новые экипажи к участию в окружных, а затем и во всероссийских соревнованиях.

«В настоящее время, в рамках мероприятий боевой подготовки, идут отборочные соревнования для участия в конкурсах АРМИ-2020. Наши танковые экипажи тренируют те, кто уже отстаивал звание лучших в мире и поэтому, даже на начальном этапе, идет интереснейшая бескомпромиссная борьба», – сказал командир корпуса.

Замминистра особо отметил малый артиллерийский полигон и пообщался с командиром передовой мотострелковой бригады полковником Юсуповым Рустамом Авудовичем.

Евкуров высоко оценил работу руководящего состава корпуса и офицеров подчиненных частей, уровень боевой подготовки подразделений, а также оснащение проинспектированных объектов.