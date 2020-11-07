В Минобороны раскрыли секретное название ноябрьского парада 1941 года в Москве

Подготовка к военному параду 7 ноября 1941 года в Москве была строго засекречена. В официальной переписке парад был обозначен как «операция войск московского гарнизона».

На западе от Москвы в это время шли упорные и ожесточенные бои. Враг не должен был знать о проведении торжеств в столице. Об этом говорится в опубликованных архивных документах Минобороны, с которыми можно ознакомиться в историко-познавательном разделе «7 ноября 1941. Москва. Красная площадь».

Из них следует, что большая часть солдат и командиров, которым предстояло принять участие в параде, до последнего не знали, что они должны будут промаршировать по брусчатке главной площади страны.

Всего в этой операции было задействовано около 30 тысяч человек личного состава, 140 артиллерийских орудий разных калибров, 160 танков, 232 автомашины. В параде приняли участие пехотинцы, танкисты, моряки, зенитчики, артиллеристы, кавалеристы, пулеметчики, минометчики, связисты, саперы и медики.