«Сани» и «Гвоздики»: в войсках ВВО проходит единый день огня

В четверг, 16 января, в войсках Восточного военного округа (ВВО) проходит единый день огня. На полигонах от Байкала до Чукотки проходят учения всех видов и родов войск. Несколько тысяч военнослужащих выполняют стрельбы из самого разного вооружения и военной техники.

Под Хабаровском, на полигоне Анастасьевский батареи минометов «Сани» готовятся к выстрелам осколочно-фугасными мины. Перед расчетами поставлена задача: произвести выстрелы на дальность от 800 до 4 тысяч метров с открытой огневой позиции по живой силе условного противника. Свои огневые задачи выполнили расчеты самоходных артиллерийских установок «Гвоздика». Они вели огонь по бронетехнике «врага» на дальность до 800 метров.

В единый день огня проверяется не только точность и меткость, но и грамотность в управлении боевыми расчетами: насколько правильно и четко командиры ставят задачи и дают координаты.